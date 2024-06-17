Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів 24 Каналу, що росіяни бояться показати бодай одну світлину з будівництва залізниці, аби туди не завітала "бавовна". Крім того, окупанти будують ще більше укріплень біля Маріуполя.

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Росіяни закінчують залізницю

Андрющенко зазначив, що залізниця росіян уже майже готова. При чому вони наносять на неї ключові точки, станції. Вони маскують її під пасажирську лінію, але зрозуміло, що пасажирські потяги там не ходитимуть. Лише військові вантажі.

Основна робота в них нині – це врізання в гілки, що вже існували, зокрема, між Маріуполем і Волновахою. Фактично лічені години залишились до її старту. До її запуску готують порт, завезли туди дизпаливо. Ми майже впевнені, що це для потреб цієї залізниці,

– зауважив радник міського голови Маріуполя.

"Пошпигувати" не виходить

За його словами, ніхто, на жаль, із руху спротиву, не може так би мовити пошпигувати за залізницею. З'єднання відбувається на відкритому просторі, де фактично немає селищ, тож там навіть сховатись не буде де. Однак нам уже давно відомо, де саме проходить залізниця, де її мости та ключові вузли.

"Росіяни ж намагаються не малювати її, як вона є. Вони малюють її по тій мапі, яку свого часу Балицький оприлюднив. Це зовсім інша залізниця, про яку вони мріють, від Ростова до Ростова, коло довкола Азовського моря", – наголосив Андрющеко.

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