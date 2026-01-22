6-летняя девочка единственная выжила из семьи, ехавшей в Мадрид на "Короля Льва": ее нашли на путях

В Испании 18 января в результате аварии двух скоростных поездов в муниципалитете Адамус погибло несколько десятков человек. Однако некоторых людей удалось спасти, в частности 6-летнюю девочку.

Она сама шла вдоль путей после того, как ее родители, брат и двоюродный брат погибли в скоростной аварии. Об этом сообщает Reuters.

Что известно о состоянии девочки?

По данным агентства, девочка возвращалась домой с семьей после просмотра мюзикла "Король Лев" в Мадриде. Ребенок получил лишь незначительное ранение головы.

По сообщениям испанских СМИ, семья возвращалась к своему дому в Альхараке, на побережье Атлантического океана вблизи Уэльвы. Поездка на мюзикл была подарком на праздник Крещения, которое Испания празднует вместе с Рождеством. Семья также посетила стадион "Бернабеу" мадридского "Реала".

Мэр Альхараке назвал выживание девочки "чудом". Адриан Кано отметил, что "город разбит горем, и почти нет слов утешения". По словам властей, девочку в течение ночи ухаживал полицейский, прежде чем ее воссоединили с бабушкой в Кордове.

Ее история – лишь одна из рассказанных скорбящими членами семьи или обеспокоенными родственниками в социальных сетях или местным вещателям о тех, кто пропал без вести или погиб в одной из самых смертельных железнодорожных аварий в Европе.

Правительство Испании объявило трехдневный национальный траур, а скоростное железнодорожное сообщение между Мадридом и городами Андалусии приостановлено, пока пути расчищаются и прочесываются следователями и экспертами по безопасности железных дорог.

16-летний Хулио Родригес был среди первых жителей Адамуса, который помогал людям.

Я прибыл сюда, и мое тело стало чужим. Я мог думать только о помощи. Я прошел 800 метров туда-сюда шесть или восемь раз. Я не останавливался, чтобы подумать об усталости,

– сказал он журналистам.

