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      Железнодорожное сообщение с РФ, скорее всего, не закроют, – Омелян

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      Омелян сделал неожиданное заявление о закрытии железнодорожного сообщения с РФ
      Омелян сделал неожиданное заявление о закрытии железнодорожного сообщения с РФ / Фото из открытых источников

      Железнодорожное сообщение с Россией официально отменять не будут. Однако, украинцы уже стали меньше ездить в страну-агрессор, поэтому со временем движение в этом направлении прекратится само по себе.

      Министр инфраструктуры Владимир Омелян в интервью LIGA.net подчеркнул, что лично выступает за полное прекращение железнодорожного сообщения с Россией.

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      "Я вижу, что политического решения (хотя мы его поддерживаем), скорее всего, не будет", – сказал Омелян.

      Министр добавил, что сообщение со временем будет прекращаться, потому что понемногу наблюдается естественное падение количества поездок в Россию и уменьшается заполненность вагонов.

      Несмотря на это, Омелян признал, что сейчас эти поезда в РФ еще пользуются спросом среди украинцев, а поезд Киев-Москва и до сих пор один из самых прибыльных.

      В прошлом году впервые в истории Украины количество поездок железнодорожным транспортом в страны ЕС превысило количество поездок в сторону РФ. Поэтому сокращение количества поездов в РФ было абсолютно объективным. Возить воздух не имеет смысла,
      – подчеркнул чиновник.

      Что известно об отмене поездов в РФ?6 августа 2018 года министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что государство собирается прекратить железнодорожное сообщение с Россией. После этого постоянное представительство президента Украины в Крыму призвало власти прекратить еще и прямое автобусное сообщение с Россией. 16 августа Омелян анонсировал прекращение любого сообщения с Россией.

      Однако, правительство так и не приняло решение об отмене железнодорожного сообщения между Украиной и Российской Федерацией.

      За последний год пассажиропоток в страну-агрессор уменьшился до 800 тысяч человек. Также уменьшили периодичность курсирования поездов в Москву из Одессы, Хмельницкого и Харькова.

       
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      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Украина – Россия Министерство инфраструктуры Владимир Омелян Укрзализниця Железная дорога
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