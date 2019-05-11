Железнодорожное сообщение с РФ, скорее всего, не закроют, – Омелян

Железнодорожное сообщение с Россией официально отменять не будут. Однако, украинцы уже стали меньше ездить в страну-агрессор, поэтому со временем движение в этом направлении прекратится само по себе.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян в интервью LIGA.net подчеркнул, что лично выступает за полное прекращение железнодорожного сообщения с Россией.

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"Я вижу, что политического решения (хотя мы его поддерживаем), скорее всего, не будет", – сказал Омелян.

Министр добавил, что сообщение со временем будет прекращаться, потому что понемногу наблюдается естественное падение количества поездок в Россию и уменьшается заполненность вагонов.

Несмотря на это, Омелян признал, что сейчас эти поезда в РФ еще пользуются спросом среди украинцев, а поезд Киев-Москва и до сих пор один из самых прибыльных.

В прошлом году впервые в истории Украины количество поездок железнодорожным транспортом в страны ЕС превысило количество поездок в сторону РФ. Поэтому сокращение количества поездов в РФ было абсолютно объективным. Возить воздух не имеет смысла,

– подчеркнул чиновник.

Что известно об отмене поездов в РФ?6 августа 2018 года министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что государство собирается прекратить железнодорожное сообщение с Россией. После этого постоянное представительство президента Украины в Крыму призвало власти прекратить еще и прямое автобусное сообщение с Россией. 16 августа Омелян анонсировал прекращение любого сообщения с Россией.



Однако, правительство так и не приняло решение об отмене железнодорожного сообщения между Украиной и Российской Федерацией.



За последний год пассажиропоток в страну-агрессор уменьшился до 800 тысяч человек. Также уменьшили периодичность курсирования поездов в Москву из Одессы, Хмельницкого и Харькова.