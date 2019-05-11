Залізничне сполучення з РФ, швидше за все, не закриють, – Омелян

Залізничне сполучення з Росією офіційно скасовувати не будуть. Проте, українці вже стали менше їздити до країни-агресора, тому з часом рух у цьому напрямі припиниться сам по собі.

Міністр інфраструктури Володимир Омелян в інтерв'ю LIGA.net наголосив, що особисто виступає за повне припинення залізничного сполучення з Росією.

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"Я бачу, що політичного рішення (хоча ми його підтримуємо), швидше за все, не буде", – сказав Омелян.

Міністр додав, що сполучення з часом припинятиметься, бо помалу спостерігається природне падіння кількості поїздок до Росії і зменшується заповненність вагонів.

Попри те, Омелян визнав, що наразі ці поїзди в РФ ще користуються попитом серед українців, а потяг Київ-Москва і досі один з найбільш прибуткових.

У минулому році вперше в історії України кількість поїздок залізничним транспортом до країн ЄС перевищила кількість поїздок у бік РФ. Тому скорочення кількості поїздів до РФ було абсолютно об'єктивним. Возити повітря не має сенсу,

– наголосив чиновник.

Що відомо про скасування поїздів до РФ? 6 серпня 2018 року міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив, що держава збирається припинити залізничне сполучення з Росією. Після цього постійне представництво президента України в Криму закликало владу припинити ще й пряме автобусне сполучення з Росією. 16 серпня Омелян анонсував припинення будь-якого сполучення з Росією.



Проте, уряд так і не прийняв рішення про скасування залізничного сполучення між Україною та Російською Федерацією.



За останній рік пасажиропотік до країни-агресора зменшився до 800 тисяч осіб. Також зменшили періодичність курсування поїздів до Москви з Одеси, Хмельницького і Харкова.