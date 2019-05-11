Залізничне сполучення з РФ, швидше за все, не закриють, – Омелян
Залізничне сполучення з Росією офіційно скасовувати не будуть. Проте, українці вже стали менше їздити до країни-агресора, тому з часом рух у цьому напрямі припиниться сам по собі.
Міністр інфраструктури Володимир Омелян в інтерв'ю LIGA.net наголосив, що особисто виступає за повне припинення залізничного сполучення з Росією.
Читайте також: "Укрзалізниця" скоротила кількість поїздів до Росії: про які напрями йдеться
"Я бачу, що політичного рішення (хоча ми його підтримуємо), швидше за все, не буде", – сказав Омелян.
Міністр додав, що сполучення з часом припинятиметься, бо помалу спостерігається природне падіння кількості поїздок до Росії і зменшується заповненність вагонів.
Попри те, Омелян визнав, що наразі ці поїзди в РФ ще користуються попитом серед українців, а потяг Київ-Москва і досі один з найбільш прибуткових.
У минулому році вперше в історії України кількість поїздок залізничним транспортом до країн ЄС перевищила кількість поїздок у бік РФ. Тому скорочення кількості поїздів до РФ було абсолютно об'єктивним. Возити повітря не має сенсу,
– наголосив чиновник.
Що відомо про скасування поїздів до РФ? 6 серпня 2018 року міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив, що держава збирається припинити залізничне сполучення з Росією. Після цього постійне представництво президента України в Криму закликало владу припинити ще й пряме автобусне сполучення з Росією. 16 серпня Омелян анонсував припинення будь-якого сполучення з Росією.
Проте, уряд так і не прийняв рішення про скасування залізничного сполучення між Україною та Російською Федерацією.
За останній рік пасажиропотік до країни-агресора зменшився до 800 тисяч осіб. Також зменшили періодичність курсування поїздів до Москви з Одеси, Хмельницького і Харкова.
Вибір редакції
-
Головні новини 10 травня: суперечка Зеленського та Порошенка і трибунал щодо полонених моряківсьогодні , 09:08
-
На рейтинг партії Вакарчука негативно вплине один важливий фактор, – експертсьогодні , 08:01
-
У столиці Колумбії прогримів потужний вибух: десятки людей постраждали, є загиблі (відео, фото)сьогодні , 06:25