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      BREXIT КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Сполучення з країною-агресором: скільки українців продовжують їздити до Росії

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      Попри те, що війна із Росією триває ось уже п'ятий рік, українці й далі продовжують активно відвідувати Російську Федерацію. Хоча, як заявили у Міністерстві інфраструктури, попит на цей напрямок зменшується.

      Скільки українців їздять потягами до РФ

      Потяг зі Львова до Москви відправляється щодня майже повний й залишається найбільш популярним серед українців. 

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      Чимало людей їдуть до Росії на заробітки. Проте є й такі, хто прямує до Білокам'яної просто на відпочинок. У Міністерстві інфраструктури планують скоротити кількість рейсів цього потягу вдвічі: щоб він курсував не щодня, а через день. 


      Потяг Львів-Москва має попит серед українців

      З початку 2019 року зменшили періодичність курсування поїздів до Москви з Одеси, Хмельницького і Харкова. Мовляв, все менше українців туди їздять. Хоча цифри і досі вражають. 

      Впродовж останніх років пасажиропотік до РФ скоротився. У 2014 році лише залізничний транспорт перевіз понад чотири мільйони. Зараз ця цифра зменшилася до 800 тисяч,
      – прокоментував міністр інфраструктури України Володимир Омелян.

      У 2028 році в Міністерстві інфраструктури взагалі говорили про повне припинення залізничного сполучення з агресором. Та відповідати на питання журналістів 24 каналу, чому ж цього досі не зробили, Володимир Омелян не захотів.

      Про автобуси, які нелегально курсують до РФ

      Та навіть якщо залізничне сполучення з Росії скасують вже завтра, залишаться лазівки, які дозволять й далі безперешкодно їздити до країни-агресора. З центрального вокзалу Києва українців до Росії возять приватні перевізники.


      Автобуси, кожен з яких перевозить від 45 до 60 пасажирів, курсують щотижня

      Найпопулярніші російські міста, куди мандрують автобусами українці, – Москва, Воронеж, Ростов, Краснодар, Санкт-Петербург. А найдорожчі білети у Сочі – 1,5 тисячі гривень.

      За словами експертів, більшість автобусних перевізників – нелегали, адже отримати ліцензію дуже складно. І попри те, що санкції за відсутність документів суворі аж до конфіскації транспортного засобу, водії ризикують. Адже мають непогані заробітки, що дозволяє домовитися з відповідними органами.

      Що роблять українці після скасування авіарейсів до РФ

      Натомість, літаком в Росію не потрапити, авіасполучення скасували ще у вересні 2015 року. У Росії поступили аналогічно, тож українці літають через Мінськ.

      Крім цього, залишаються транзитні рейси – потяги, які продовжують ходити через Україну. Наприклад, Кишинів–Москва. А також безліч автобусних рейсів, які сполучають Росію з тією ж Молдовою, чи іншими сусідніми державами. 

      Попри війну і ув'язнених у Росії українців, наші земляки затято продовжують шукати способи пересування. Наївно сподіваючись, що до них країна-агресорка буде більш поблажливою.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Україна – Росія Новини Росії Залізниця Укрзалізниця
      Джерело: 24 канал
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