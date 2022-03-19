Железнодорожного сообщения между Беларусью и Украиной больше нет

Между Беларусью и Украиной больше нет железнодорожного сообщения. Ранее оккупанты отправляли этим путем военные эшелоны.

Глава правления Укрзализныци Александр Камышин в эфире "Настоящего времени" поблагодарил честных работников белорусской железной дороги.

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Он обращался к белорусским железнодорожникам с призывом не выполнять преступные приказы и не вести российские военные эшелоны в сторону Украины.

Сегодня я могу сказать, что железнодорожного сообщения между Украиной и Беларусью нет,

– сообщил Камышин.

Чиновник не хотел уточнять детали, но поблагодарил железнодорожников за то, что они делают.

"Я уверен, что честные люди в этой организации смогут остановить работу железных дорог Беларуси в направлении перевозок военных эшелонов в сторону Украины", – подытожил Камышин.

Взорвали мост на границе

Главное управление разведки и "Азов" возле границ России взорвали железнодорожный мост. По нему оккупанты планировали подвозить боеприпасы и провизию.

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