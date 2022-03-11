На железнодорожном вокзале в Днепре образовались огромные очереди: видео толпы

В Днепре возле железнодорожного вокзала образовалась огромная толпа людей. Все они хотят немедленно уехать из города.

Известно, что 11 марта оккупанты начали атаковать Днепр. Очевидно, поэтому люди отправились прочь из города.

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У Днепровского вокзала собралось множество людей. Очередь к зданию настолько большая, что на видео не видно ее конца.

Очереди у вокзала в Днепре: смотрите видео

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