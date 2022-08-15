Укрзализныця ужесточает меры безопасности на железнодорожном вокзале Харькова: что изменится

На железнодорожном вокзале Харькова ужесточают меры безопасности. Инициативу внедряет Укрзализныця.

Теперь багаж каждого пассажира будет тщательно проверяться. Нововведение начинает действовать завтра, 16 августа.

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В чем заключается решение

Речь идет об установлении комплексной системы досмотра багажа пассажиров. В нее входит:

2 стационарных металлоискателя ("рамка");

2 рентгенотелевизионные интроскопы;

ручные металлодетекторы.

Специальные сканеры фиксируют наличие у пассажиров и в их багаже оружия, взрывчатых и легковоспламеняющихся веществ.

В компании обратились к пассажирам с просьбой учитывать изменения и рассчитывать свое время. Так, на вокзал следует прибывать минимум за час до отправления поезда, чтобы успеть пройти осмотр багажа.

Обратите внимание, что попасть на вокзал можно только через центральный вход. Отправка поездов будет производиться с первой платформы.

Мы делаем это для вашей безопасности,

– подчеркнули в компании.

Укрзализныця повышает безопасность пассажиров: что известно

В начале июня система осмотра багажа была установлена на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве. Проверка касается, в частности, пассажиров.

В Укрзализныце объясняют, что оптимальное время для проверки каждого пассажира составляет 3 минуты. В таком случае на вокзале не будут собираться безумные очереди.

В течение первого тестового дня выявили 20 нарушений безопасности. Всего удалось проверить 7 000 пассажиров.

К проверке пассажиров на Центральном вокзале Киева также привлечены сотрудники службы авиационной безопасности из аэропорта "Борисполь" и кинологи.

Ожидается, что вскоре такие системы будут введены на вокзалах и других крупных городов Украины.

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