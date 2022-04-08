В железнодорожный вокзал Краматорска оккупанты попали ракетами: десятки погибших

Враг обстрелял железнодорожный вокзал Краматорска. По уточненным данным оккупанты использовали "Точку-У". Последствия обстрела ужасные – речь идет о почти 30 погибших и десятках раненых.

Председатель ОВА Павел Кириленко сообщил, что на вокзале в это время находились около тысячи человек, жертв и раненых очень много. На месте работают спасатели, медики и полицейские.

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Во время обстрела на вокзале проходила эвакуация

Именно во время обстрела на вокзале местные жители ждали эвакуацию. Жители Донецкой области планировали на поездах выехать из зоны боевых действий.

Рашисты хорошо знали, куда целятся и чего хотят: они хотят посеять панику и страх, хотят взять в заложники как можно больше мирных людей,

– написал Кириленко.

В Укрзализныце отметили, что это был целенаправленный удар по пассажирской инфраструктуре железной дороги и жителям города Краматорск.

В Донецкой ОВА сообщили предварительную информацию о погибших: жертв обстрела минимум 27, из них двое – дети. Раненых – более 30.



Погибли десятки человек / Фото Донецкой ОВА

Люди ждали эвакуацию / Фото Укрзализныци

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Враги знали, что в Краматорске проводят эвакуацию / Фото Укрзализныци

Враг накануне заблокировал эвакуационные поезда из Донецкой области

Отметим, что накануне сразу три эвакуационных поезда были заблокированы на Донбассе – из-за вражеских обстрелов. Оккупанты ударили по единственному (который контролирует Украина) выезду по железной дороге из таких городов: Славянск, Краматорск и Лиман. Однако железнодорожное полотно быстро удалось починить.

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