"Железный занавес" все больше опускается над агрессором, – Шмыгаль

Российский агрессор теряет связь с миром из-за наглой войны против Украины. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что "железный занавес" все больше опускается над агрессором.

Россия практически объявила дефолт

По словам главы украинского правительства, иностранные компании убегают с российского рынка. Причина в том, что никто не хочет иметь отношения к "кровавым деньгам".

На тему Россия нашла 3 страны, с которыми пытается обойти санкции

Россия практически объявила дефолт. Для России закрыли небо большинство цивилизованных стран,

– сказал Шмыгаль.

В то же время Украина, по словам Шмыгаля, становится все сильнее. Премьер-министр напомнил, что Европейский парламент принял заявку Украины на вступление в ЕС.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!