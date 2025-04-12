Активисты расклеили более сотни проукраинских постеров в центре оккупированного Донецка

Оккупированный Донецк продолжает ждать ВСУ, которые находятся в 50 километрах от него. Активисты "Желтой Ленты" распространили более 100 постеров по городу.

Об этом в субботу, 12 апреля, сообщило движение сопротивления на временно оккупированных территориях Украины, передает 24 Канал.

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Донецк ждет ВСУ

Постеры, желтые ленты, флаги Украины и проукраинские граффити появляются на временно оккупированных территориях ежедневно – несмотря на непрерывные попытки российских захватчиков уничтожить движение сопротивления в течение 11 лет.

Донецк ждет Вооруженные Силы Украины, и флаг Украины снова будет развеваться на "Донбасс Арене" и в центре города,

– отметили активисты.

Проукраинские листовки в Донецке: смотрите фото

Напомним, в среду, 9 апреля, в Горловке произошел взрыв возле штаб-квартиры Либерально-демократической партии России. Уничтожен припаркованный рядом автомобиль, обошлось без пострадавших. Вероятно, здание атаковал дрон – 24 Канал публиковал видео взрыва.