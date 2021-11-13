"Желтых" областей в Украине стало больше
13 ноября 2021 , 11:04Читати новину українською
Источник:Минздрав Украины
По состоянию на субботу, 13 ноября, в Украине в желтой зоне карантина находятся 3 области. "Красными" остаются 18 регионов.
В Министерстве здравоохранения сообщили, что в "желтый" список вернулась Тернопольская область. Еще накануне она находилась в оранжевом списке.
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Кроме того, в желтой зоне находятся Закарпатье и Кировоградщина.
В оранжевой зоне на 13 ноября находятся Винницкая, Полтавская, Харьковская и Черновицкая области. Все другие регионы Украины – "красные".
Когда карантин могут ослабить
- В Минздраве заявили, что скорость выхода страны из карантина зависит от каждого украинца. От соблюдения карантинных норм и уровня вакцинации. Карантин ослабят, когда эпидемиологическая ситуация стабилизируется.
- Кроме того, в ведомстве прогнозируют, что "при соблюдении всех требований надеемся, что есть шанс этот Новый год провести не в красной зоне".
- В то же время адаптивный карантин будет действовать в Украине, по меньшей мере, до конца 2021 года.