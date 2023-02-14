"Пакетизация" идет по плану: как жен мобилизованных из Иркутской области "кинул" губернатор

Российские власти живут по принципу: ни дня без лжи. В этот раз "кинули" жен мобилизованных, которые просили спасти их мужей.

Мобилизированные из Иркутской области ничего не сделали, чтобы остановить геноцид, который совершает Россия. Более того, они даже не протестовали, когда их забрали. В то же время, перспектива оказаться на фронте их пугает. Видео с испуганными мобилизованными распространили росСМИ, сообщает 24 канал.

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Захватчики жалуются, что их хотят перевести в штурмовые отряды. Оккупанты ноют из-за своих хронических болезней и возраста.

Трудно представить, как такое подразделение может выполнять боевые задания, связанные со штурмом,

– лили крокодильи слезы оккупанты.

Местные власти "отреагировали" мгновенно. Заявили, что губернатор Иркутской области встретился с женами мобилизованных. В то же время, женщины даже не слышали о такой встрече. Что ж, может быть, у них еще будет шанс встретиться с губернатором: во время торжественного получения "Лады".

Оккупанты успешно пакетизируются