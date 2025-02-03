Жена чиновника ГБР владеет элитной недвижимостью стоимостью сотни тысяч долларов, – СМИ

Жена руководителя Главного оперативного управления ГБР Игоря Гейды Ирина владеет недвижимостью, стоимостью в сотни тысяч долларов. При этом женщина не имеет бизнеса, и работает ли она вообще – неизвестно.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на расследование NV.

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Элитная недвижимость по заниженной цене

Журналисты NV получили доступ к документам, которые свидетельствуют, что жена начальника Главного оперуправления Госбюро расследований Игоря Гейды – Ирина – владела недвижимостью стоимостью в сотни тысяч долларов. При этом информации о том, что она не владеет бизнесом.

В открытом доступе почти нет информации об Игоре Гейда. Только в 2020 году была информация о его назначении в ГБР. До этого Гейда работал в СБУ, а также возглавлял Харьковский антимонопольный комитет.

Журналистов заинтересовала жена чиновника ГБР – Ирина Гейда. Дело в том, что она владеет элитной недвижимостью, и при этом – нет официальных сообщений о ее работе или собственном бизнесе.

Так, в апреле 2021 года Ирина Гейда приобрела квартиру площадью 143,4 квадратных метра в элитном ЖК "Бульвар Фонтанов", который расположен на Печерске. Согласно документам, стоимость квартиры в 2021 году достигала 340 тысяч долларов. В июне того же года она приобрела два паркоместа – каждое из них стоило 687,5 тысячи гривен. В общем, квартира и 2 паркоместа обошлись семье Гейды в 390 тысяч долларов.

Интересно, сейчас квартира в ЖК "Бульвар Фонтанов" стоит 600 тысяч долларов.

Журналистам NV также удалось выяснить, что в период с 2017 по 2019 год Ирина Гейда нигде не работала. Ее муж Игорь в это время возглавлял харьковский Антимонопольный комитет (АМКУ), а также дополнительно получал зарплату от СБУ.

Заработки, которые декларировал Игорь Гейда в 2019-м – а именно около 626,5 тысячи гривен (примерно 25,5 тысячи долларов по курсу на конец 2019 года), из которых почти 158 тысяч составляла пенсия, – не позволили бы его семье приобрести дорогостоящую элитную недвижимость,

– отметили журналисты в расследовании.

Журналисты также отмечают, что общая сумма сбережений семьи тогда тоже была сравнительно небольшой: по состоянию на конец 2019 года – около 37 тысяч долларов, из которых 35,5 тысячи долларов наличными, а 28 тысяч гривен – на банковских счетах. Еще 620 евро также хранились наличными.

"Из-за отсутствия деклараций Игоря Гейды за 2020 - 2021 годы в публичном пространстве источники доходов, которые бы позволили осуществить такие ценные покупки членам его семьи, остаются неизвестными. Выглядит крайне сомнительно, что семья Гейды смогла сэкономить в 2020 году и за менее чем 4 месяца 2021 года более 300 тысяч долларов", – заявила в комментарии журналистам руководитель юридического отдела Центра противодействия коррупции Елена Щербань.

Кроме того, журналисты предполагают, что стоимость квартиры могла быть искусственно занижена, ведь Ирина Гейда ее приобрела по такой же цене, как и предыдущий владелец у застройщика.

Также внимание журналистов привлекла другая недвижимость Ирины Гейды. В 2021 году она продала элитный дом в Харькове, площадь которого достигает почти 400 квадратных метров. Согласно официальным документам, в 2012 году Гейда приобрела за 320 тысяч гривен, а в 2021 – продала за 550 тысяч долларов. Журналисты считают, что в 2012 году цена могла быть искусственно занижена, ведь подобный дом тогда стоил около 21 тысячи долларов.

Значительная разница в стоимости имущества, отсутствие изменений в площади дома и низкая цена на дату его приобретения в собственность свидетельствуют о вероятных манипуляциях, которые могут быть связаны с уклонением от уплаты налогов или легализацией незаконных доходов. Если стоимость дома на дату приобретения была искусственно занижена, это может указывать на легализацию доходов, полученных преступным путем через манипуляцию с оценкой. Продажа недвижимости за 550 тысяч долларов в 2021 году может быть использована для "объяснения" происхождения средств, которые ранее не были задекларированы,

– считает Елена Щербань.

В то же время в ГБР журналистам сообщили, что провели проверку в отношении имущества жены чиновника. В ведомстве заявили, что "по результатам логической и арифметической проверки декларации не установлено нарушений требований антикоррупционного законодательства в части декларирования".