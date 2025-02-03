Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на розслідування NV.

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Елітна нерухомість за заниженою ціною

Журналісти NV отримали доступ до документів, які засвідчують, що дружина начальника Головного оперуправління Держбюро розслідувань Ігоря Гейди – Ірина – володіла нерухомістю вартістю у сотні тисяч доларів. При цьому інформації про те, що вона не володіє бізнесом.

У відкритому доступі майже немає інформації про Ігоря Гейду. Лише у 2020 році була інформація про його призначення в ДБР. До цього Гейда працював у СБУ, а також очолював Харківський антимонопольний комітет.

Журналістів зацікавила дружина посадовця ДБР – Ірина Гейда. Річ у тім, що вона володіє елітною нерухомістю, і при цьому – немає офіційних повідомлень про її роботу чи власний бізнес.

Так, у квітні 2021 року Ірина Гейда придбала квартиру площею 143,4 квадратних метри в елітному ЖК "Бульвар Фонтанів", який розташований на Печерську. Згідно з документами, вартість квартири у 2021 році сягала 340 тисяч доларів. У червні того ж року вона придбала два паркомісця – кожне з них коштувало 687,5 тисячі гривень. Загалом, квартира та 2 паркомісця обійшлися родині Гейди у 390 тисяч доларів.

Цікаво, нині квартира у ЖК "Бульвар Фонтанів" коштує 600 тисяч доларів.

Журналістам NV також вдалося з'ясувати, що у період з 2017 по 2019 рік Ірина Гейда ніде не працювала. Її чоловік Ігор у цей час очолював харківський Антимонопольний комітет (АМКУ), а також додатково отримував зарплатню від СБУ.

Заробітки, які декларував Ігор Гейда у 2019-му – а саме близько 626,5 тисячі гривень (приблизно 25,5 тисячі доларів по курсу на кінець 2019 року), з яких майже 158 тисяч складала пенсія, – не дозволили б його сім'ї придбати дороговартісну елітну нерухомість,

– наголосили журналісти у розслідуванні.

Журналісти також наголошують, що загальна сума заощаджень родини тоді теж була порівняно невеликою: станом на кінець 2019 року – близько 37 тисяч доларів, з яких 35,5 тисяч доларів готівкою, а 28 тисяч гривень – на банківських рахунках. Ще 620 євро також зберігалися готівкою.

"Через відсутність декларацій Ігоря Гейди за 2020 − 2021 роки у публічному просторі джерела доходів, які б дозволили здійснити такі коштовні покупки членам його сім'ї, залишаються невідомими. Виглядає вкрай сумнівно, що сім'я Гейди змогла заощадити у 2020 році та за менш ніж 4 місяці 2021 року понад 300 тисяч доларів", – заявила в коментарі журналістам керівниця юридичного відділу Центру протидії корупції Олена Щербан.

Крім того, журналісти припускають, що вартість квартири могла бути штучно занижена, адже Ірина Гейда її придбала за такою ж ціною, як і попередній власник у забудовника.

Також увагу журналістів привернула інша нерухомість Ірини Гейди. У 2021 році вона продала елітний будинок у Харкові, площа якого сягає майже 400 квадратних метрів. Згідно з офіційними документами, у 2012 році Гейда придбала за 320 тисяч гривень, а у 2021 – продала за 550 тисяч доларів. Журналісти вважають, що у 2012 році ціна могла бути штучно занижена, адже подібний будинок тоді коштував близько 21 тисячі доларів.

Значна різниця у вартості майна, відсутність змін у площі будинку та низька ціна на дату його набуття у власність свідчать про ймовірні маніпуляції, які можуть бути пов'язані з ухиленням від сплати податків або легалізацією незаконних доходів. Якщо вартість будинку на дату набуття була штучно занижена, це може вказувати на легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом через маніпуляцію з оцінкою. Продаж нерухомості за 550 тисяч доларів у 2021 році може бути використаний для "пояснення" походження коштів, які раніше не були задекларовані,

– вважає Олена Щербан.

Водночас у ДБР журналістам повідомили, що провели перевірку щодо майна дружини посадовця. У відомстві заявили, що "за результатами логічної та арифметичної перевірки декларації не встановлено порушень вимог антикорупційного законодавства в частині декларування".