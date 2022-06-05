Жена Дениса Прокопенко рассказала об условиях защитников "Азовстали" в СИЗО

Екатерина Прокопенко – жена защитника Мариуполя Дениса Прокопенко – рассказала об условиях защитников "Азовстали" в СИЗО. На связь мужчина выходил неделю назад.

Екатерина рассказала, что Денис позвонил по телефону из незнакомого номера. Сказал, что у него 30 секунд и спросил, как жена.

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Однако связь постоянно прерывалась. Фактически Екатерина успела только услышать голос возлюбленного. Впоследствии она стала узнавать детали о пребывании Дениса из разных источников и людей, которые рядом с ним и также сумели выйти на связь.

В настоящее время Екатерина вместе с Ассоциацией семей "Азовстали" сотрудничает с Красным крестом и другими организациями. Ее целью является улучшить условия, в которых удерживают защитников "Азовстали".

Мы знаем, что это СИЗО переполнено и, конечно, некоторых ресурсов, возможно, не хватает. Опять же, еда, вода – оно все нуждается в улучшении,

– рассказала Екатерина.

Власти официально сообщили, что обменом будет заниматься Главное управление разведки. В то же время, никаких деталей Екатерина не знает. Вся информация – засекречена.

Однако есть и третья сторона. Речь идет о международных организациях, которые занимаются правами людей, военнопленных, пытаются следить за соблюдением Женевской конвенции. Родные героев "Азовстали" хотят, чтобы эта третья сторона активнее приобщалась к процессу. Потому что ее усилий пока недостаточно.

По словам Екатерины, есть информация, что эта третья сторона находилась в Еленовке только в начале эвакуации. Детали пытаются выяснить.

Ассоциация семей защитников "Азовстали" начала свою деятельность

Родные защитников Мариуполя создали специальную Ассоциацию. Ее цель – вернуть домой всех защитников "Азовстали". Задачами Ассоциации семей защитников "Азовстали" называют: осуществление представительного, консультативного, гуманитарного, совещательного, надзорно-контрольного, организационного, информационного и другого сопровождения процесса освобождения защитников Мариуполя.

"Вернуть родных домой – с такой сверхважной и вместе с тем сложной целью родные защитников Мариуполя объединились в единую команду – Ассоциацию семей защитников "Азовстали". Деятельность организации начинается сегодня, 1 июня 2022 года", – говорится в сообщении.

В настоящее время несколько тысяч защитников Мариуполя находятся на временно оккупированных территориях.

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