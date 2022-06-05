Катерина розповіла, що Денис зателефонував з незнайомого номера. Сказав, що у нього є 30 секунд й запитав, як дружина.

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Однак зв'язок постійно переривався. Фактично Катерина встигла тільки почути голос коханого. Згодом вона почала дізнаватися деталі про перебування Дениса з різних джерел та від людей, які – поруч з ним й також зуміли вийти на зв'язок.

Наразі Катерина разом з Асоціацією сімей "Азовсталі" співпрацює з Червоним хрестом та іншими організаціями. Її метою є покращити умови, у яких утримують захисників "Азовсталі".

Ми знаємо, що саме СІЗО переповнено і, звичайно, що деяких ресурсів, можливо, не вистачає. Знову ж таки, їжа, вода – воно все потребує покращення,

– розповіла Катерина.

Влада офіційно повідомила, що обміном займатиметься Головне управління розвідки. Водночас жодних деталей Катерина не знає. Вся інформація – засекречена.

Однак є й третя сторона. Мовиться про міжнародні організації, які займаються правами людей, військовополонених, намагаються слідкувати за дотриманням Женевської конвенції. Рідні героїв "Азовсталі" хочуть, аби ця третя сторона активніше долучалася до процесу. Бо її зусиль – наразі недостатньо.

За словами Катерини, є інформація, що ця третя сторона перебувала в Оленівці лише на початку евакуації. Деталі наразі намагаються з'ясувати.

Асоціація родин захисників "Азовсталі" розпочала свою діяльність

Рідні захисників Маріуполя створили спеціальну Асоціацію. Її метою є повернути додому усіх захисників "Азовсталі". Завданнями Асоціації родин захисників "Азовсталі" називають: здійснення представницького, консультативного, гуманітарного, дорадчого, наглядово-контрольного, організаційного, інформаційного та іншого супроводу процесу визволення захисників Маріуполя.

"Повернути рідних додому – з такою надважливою і водночас складною метою рідні захисників Маріуполя об'єдналися в єдину команду – Асоціацію родин захисників "Азовсталі". Діяльність організації розпочинається сьогодні, 1 червня 2022 року", – мовиться у повідомленні.

Наразі декілька тисяч захисників Маріуполя перебувають на тимчасово окупованих територіях

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