Жена скандалиста в Буковеле назвала военного провокатором и заявила о "языковом конфликте"

Недавно в сети Тик-Ток появилось видео, где в одной из гостиниц Буковеля произошел конфликт между отдыхающим и военнослужащим. Ссора началась якобы из-за языковых разногласий.

После огласки ситуации супруга отдыхающего Юлия решила рассказать свою версию событий. Оправдывалась женщина на своей странице в инстаграмме, пишет 24 Канал.

К теме "Уезжай в свой Бахмут": в Буковеле боевого медика обругал один из отдыхающих

Герои скандала обвиняют военного

Жена "мужика в халате" рассказывает, что конфликт произошел в Спа, когда к ним подошел якобы пьяный военный. Женщина заявляет, что бойцу не понравилось то, что семья говорила по-русски и он призвал их ехать в Россию.

Конечно, мой муж отреагировал. Поначалу это было более мягко. Затем военный еще раз подошел и стал провоцировать моего мужа. В результате военный в нужный для него момент достал камеру и начал снимать,

– оправдывает агрессию своего мужа Юлия.

Кроме того, женщина говорит, что на момент ссоры они якобы не знали, что он военный. Юлия добавляет, что, по словам персонала, боевой медик проходит психологическую реабилитацию и их семья – якобы, не первые, с кем он конфликтует.

Блоггерша, заявляющая на своих страницах в соцсетях, что она "коуч связи между духовным и материальным", раскинулась оскорблениями в сторону бойца.

Жена скандалиста начала рассказывать, что у военного "психические отклонения". Однако заметим, что психологическая реабилитация вообще не имеет ничего общего с психическими отклонениями.

Железный аргумент – "какая разница"

Конечно, женщина начала оперировать фразами по типу "мы живем в свободной стране и говорим, как хотим", "какая разница" и другие. Кажется, некоторые до сих пор не смекнули, что язык все-таки имеет значение, тем более во время войны с Россией.



Женщина не нашла лучших аргументов, чем нарратив о свободной стране / Скриншот

Если ты военный, тебе разрешено все? Ты можешь так себя вести и хайпировать на этом? Это все было подстроено специально,

– заявила Юлия.

Кроме того, она рассказывает, что именно этот военный утром "выламывал" дверь их номера, испугал детей и громко кричал в коридоре.

Как оказалось впоследствии, герои этой истории – супруги Фатулов. Александр Фатула – мужчина, оскорбивший военнослужащего – проживает в Черкассах и Киеве. По информации "РБК-Украина", человек с таким именем и фамилией судим за бутлегерство.

Его дважды привлекали к ответственности за нетрезвое вождение. В реестре судебных решений говорится, что мужчина в составе группы лиц распространял в Черкассах незаконно изготовленные алкогольные напитки.

Жена, записавшая целый фильм-оправдание в своем инстаграмме – блогер Юлия Фатула, которая имеет 50 тысяч подписчиков. Женщина называет себя "проводницей между духовным и материальным". Пара воспитывает двух сыновей.