Это произошло внезапно, – жена погибшего мирного жителя на Донбассе об обстреле боевиков
Источник:"Сегодня"
На Донбассе боевики обстреляли населенный пункт. В результате погиб мирный житель. Его жена рассказала, что это произошло неожиданно – супруги в то время копали картофель на огороде.
Пожилой мужчина погиб мгновенно. Один из осколков попал ему в голову. Его жена сразу не поняла, что произошло.
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Мы уже начали уходить с огорода. Я стала возле душа, я медленнее иду, а он быстрее шел, и стал как раз возле ванной,
– рассказала женщина.
Двор обстреливают не впервые
Так, двор не впервые попал под обстрел. Там до сих пор лежит мина, которая прилетела 5 лет назад и не взорвалась.
Сосед погибшего Валерий Иванович рассказал, что в начале обстрела выезжал со двора. Ехал очень быстро, но машина не выдержала – оторвало колесо.
Люди испуганы
Оккупанты выпустили по селу почти два десятка снарядов. Они полетели на огороды и в дворы мирных жителей. Люди испуганы.
Пять лет вообще по нам не стрелял никто! А тут оп – и в шесть часов утра начался обстрел! Откуда, зачем,
– возмущается местный.
Какие села попали под обстрел
- Российские наемники утром 11 августа обстреляли позиции ВСУ и жилые дома в Новоселовке-2.
- Также под обстрел попали Нью-Йорк и Водяное на Приазовье, а также Новомихайловка неподалеку от Марьинки.
- Боевики подло стреляли из жилых кварталов.