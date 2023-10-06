Может ли мужчина получить отсрочку, если женщина забеременела третьим ребенком

Многих мужчин беспокоят вопрос, могут ли они получить отсрочку, если их жена беременна третьим ребенком. Ведь мужчина получает это право в случае содержания троих несовершеннолетних детей.

Адвокат Марина Бекало ответила, может ли мужчина получить отсрочку, если его женщина забеременела третьим ребенком.

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Нерожденный ребенок не может быть на иждивении, но есть "но"

Адвокат объяснила, что еще не родившийся ребенок не может быть на содержании отца или матери. Однако мужчина может содержать беременную жену.

Да, согласно статье 84 Семейного кодекса, супруга имеет право на воздержание от мужа во время беременности.

То есть, именно беременная жена находится на иждивении мужа, а не ребенок который она вынашивает,

– объяснила адвокат.

Что делать, если детей удерживает отчим

Закон о мобилизации предоставляет право на отсрочку, если военнообязанный содержит трех и более детей младше 18 лет. Марина Бекало уточнила, что это не обязательно могут быть биологические дети – значение имеет факт содержания детей.

Это могут быть, например, дети от предыдущего брака жены, если их отец не платит алименты, или умершим или безвестно пропавшим. То есть значение имеет именно факт содержания детей,

– уточнила Марина Бекало.

Стоит отметить, что мужчины, которые самостоятельно воспитывают несовершеннолетнего ребенка, также не подлежат мобилизации. Отец-одиночка может уйти в армию только добровольно. Для получения отсрочки необходимо предоставить определенные документы, которые это подтверждают.