Жених на Буковине устроил стрельбу на собственной свадьбе

На Буковине 27-летний жених устроил стрельбу во время собственной свадьбы. Находясь в салоне BMW X-5, мужчина начал стрелять из автоматического карабина в воздух.

Инцидент произошел в селе Нижние Петровцы Черновицкого района. Правоохранители узнали о поведении жениха после того, как в соцсети попало соответствующее видео.

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На опубликованных кадрах было видно, как жених пренебрег правилами безопасности и устроил стрельбу вблизи человеческих домов. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

Правоохранители уже установили владельца оружия – 33-летнего приятеля жениха. По данным полицейских, кроме карабина, у мужчины есть еще 3 единицы нарезного оружия. В результате инцидента он уже потерял разрешение на хранение и использование оружия.

Жениху уже объявили о подозрении из-за незаконного обращения с оружием. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Правоохранители проводят досудебное расследование. Кроме того, стражи порядка провели осмотр места происшествия и 3 санкционированных обыска на месте стрельбы, а также – у участников правонарушения.

Жених устроил стрельбу на свадьбе: смотрите видео