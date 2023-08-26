С соблюдением украинских традиций: в Харькове "поженились" активистка и военная ВСУ

Украинская военная "поженились" на своей девушке-активистке в Харькове. Собственно, Алина Шевченко и Станислава Петлица организовали свадебную церемонию в белых платьях и прошлись по городу.

В украинском законодательстве пока не предусмотрена возможность заключения брака или гражданских партнерств между сторонами однополых пар. Однако Алина и Станислава решили времени не тратить попусту и на собственном опыте продемонстрировать, насколько соответствующая инициатива важна.

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"Женитьба" женщин

Отметим, что началась свадебная церемония у здания ЗАГСа и улицы Сумской в Харькове. Пару, согласно традиционному украинскому обряду, осыпали овсом, пшеницей, рисом, гречкой, конфетами, лепестками, монетами, а также фотографировали с гостями.

Алина и Станислава отправились прогуливаться по городу. Неотделимой частью стало бросание букетов. Также молодые прикрепили замок, который будет символизировать их крепкие отношения. А в будущем, возможно, и официальный брак,

– написали в Kharkiv Pride.

Кроме того, там сообщили, что:

Алина Шевченко – военная-капитанка, офицерша штаба бригады от 2015 года; сначала была мобилизована, а позже подписала контракт; в ВСУ знают о ее сексуальной ориентации и о помолвке с партнершей.

Станислава Петлица – харьковская активистка, занимающаяся защитой прав женщин и ЛГБТК+ людей.

Свадебная церемония военной и активистки в Харькове / Фото Kharkiv Pride

Гражданские партнерства это важно

Как пишут активисты, 1 июня Европейский суд по правам человека признал, что Украина нарушает права однополых пар. Собственно, отсутствие в Украине законодательного регулирования однополых отношений является нарушением статьи 8 и 14 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

В марте 2023 года в Верховную Раду внесли законопроект №9103. Он предполагает легализацию гражданских партнерств между людьми с разными сексуальными ориентациями.

По словам активистов, это важно, потому что сейчас гомосексуальные люди не могут: