С соблюдением украинских традиций: в Харькове "поженились" активистка и военная ВСУ
Источник:Kharkiv Pride
Украинская военная "поженились" на своей девушке-активистке в Харькове. Собственно, Алина Шевченко и Станислава Петлица организовали свадебную церемонию в белых платьях и прошлись по городу.
В украинском законодательстве пока не предусмотрена возможность заключения брака или гражданских партнерств между сторонами однополых пар. Однако Алина и Станислава решили времени не тратить попусту и на собственном опыте продемонстрировать, насколько соответствующая инициатива важна.
Смотрите также Избиение трансгендерной военной во Львове: уже отреагировал омбудсмен
"Женитьба" женщин
Отметим, что началась свадебная церемония у здания ЗАГСа и улицы Сумской в Харькове. Пару, согласно традиционному украинскому обряду, осыпали овсом, пшеницей, рисом, гречкой, конфетами, лепестками, монетами, а также фотографировали с гостями.
Алина и Станислава отправились прогуливаться по городу. Неотделимой частью стало бросание букетов. Также молодые прикрепили замок, который будет символизировать их крепкие отношения. А в будущем, возможно, и официальный брак,
– написали в Kharkiv Pride.
Кроме того, там сообщили, что:
- Алина Шевченко – военная-капитанка, офицерша штаба бригады от 2015 года; сначала была мобилизована, а позже подписала контракт; в ВСУ знают о ее сексуальной ориентации и о помолвке с партнершей.
- Станислава Петлица – харьковская активистка, занимающаяся защитой прав женщин и ЛГБТК+ людей.
Свадебная церемония военной и активистки в Харькове / Фото Kharkiv Pride
Гражданские партнерства это важно
В марте 2023 года в Верховную Раду внесли законопроект №9103. Он предполагает легализацию гражданских партнерств между людьми с разными сексуальными ориентациями.
По словам активистов, это важно, потому что сейчас гомосексуальные люди не могут:
- принимать решения за партнера в критических для его жизни ситуациях, посещать в реанимации;
- выполнять "последнюю свободу", распоряжаться телом после смерти;
- получить право на содержание и уход для нетрудоспособного партнера;
- получать больничные по уходу за больным партнером;
- быть опекуном для недееспособного партнера;
- оформить общее медицинское страхование;
- совместно владеть имуществом;
- наследовать имущество по закону и получать связанные с этим налоговые льготы (наследование по завещанию – 5% налога, по закону – нулевая ставка);
- быть похороненным вместе с партнером в семейной могиле;
- получить льготный кредит для семьи;
- получить государственную поддержку после гибели партнера;
- узнать, если партнера ранили, захватили в плен или убили.