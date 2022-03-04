Женитьба во время войны: в актовом зале пожарной части женился спасатель
Источник:ГСЧС Украины
Украина уже 9-й день противостоит российской агрессии и защищает свою территорию и свободу. Несмотря на все печальные известия из разных уголков Украины, есть события, заставляющие верить – нашу страну не победить.
Сегодня в укрытиях рождаются дети, а в актовых залах пожарных частей создаются новые семьи и будущее государства.
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ГСЧС Украины поделилась информацией о том, что в условиях военного положения начальники Главных управлений имеют право женить сотрудников. И делают это. Так, сегодня была создана новая украинская семья.
Он – спасатель из Одесской области, а она – дочь спасательницы из Одесской области.
Любовь в военное время
Любви нет препятствий, сегодня новообразованная семья Рудковских это доказала.
Они давно этого хотели, и готовились. И очень расстроились, что все придется отложить. Но их друзья и коллеги решили сделать им настоящий сюрприз и организовали для них свадьбу. Сегодня плакали все, и плакали от счастья. И плакать мы будем только так! Ибо не одна сволочь, которая пришла к нам с оружием, не отнимет наши мечты, нашу жажду свободы, наше чувство юмора, и нашу любовь », – говорится в сообщении ГСЧС.
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