Женщин в армию не будут забирать, – в Минобороны успокоили относительно воинского учета

Систему воинского учета в Украине обновили, что сразу стало причиной для фейков и непонимания в обществе. В Минобороны успокоили, что в новой системе не предусмотрено мобилизации или призыва женщин в армию.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заверила, что сейчас происходит модернизация системы. Такое решение парламент принял еще весной.

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"Никто не будет забирать женщин в армию. Это не мобилизация и не военный призыв. Речь идет лишь об обновлении системы воинского учета", – отметила Маляр.

Всегда был список профессий, служивших основанием для взятия женщин на воинский учет. Однако профессии исчезают, законодательство также нуждается в обновлении,

– пояснила заместитель министра.

Надо ли уже завтра бежать в военкоматы

Маляр подчеркнула, что не надо паниковать и уже идти в военкоматы.

"Для этого будет целый год, ведь выполнение нормы закона об обновлении воинского учета продлится в течение 2022 года", – сказала замминистра.

Воинский учет для женщин: коротко

В Украине создали перечень специальностей и профессий женщин, которые должны встать на учет военнообязанных.

Женщины должны в течение 2022 года написать соответствующее заявление и предоставить пакет документов.

Важно понимать, что военная служба для женщин остается добровольной.

Если в стране объявят военную ситуацию – женщины должны использовать свои профессиональные навыки для государства.

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