Женщина с детьми упала с велосипеда в Черниговской области: погибла девочка

В Черниговской области жительница города Ичня за пределами населенного пункта упала с велосипеда вместе с 2 малолетними детьми. В результате погибла девочка.

Несчастный случай произошел 16 ноября. Мать и 2 детей упали с велосипеда во время движения по неосвещенному участку дороги.

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В результате падения больше всего пострадала девочка, которая сидела на багажнике. От полученных телесных повреждений ребенок умер в больнице.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и руководство Прилуцкого районного отдела полиции. Правоохранители выясняют все обстоятельства несчастного случая.



На месте происшествия работают правоохранители / Фото Нацполиции

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Полный текст публикации Нацполиции в Черниговской области в фейсбуке:

Полиция Черниговской области расследует обстоятельства смертельного травмирования малолетнего ребенка на автодороге вблизи Ични. Полицейские устанавливают обстоятельства, при которых погиб малолетний ребенок. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа Прилуцкого районного отдела полиции.

Сегодня в 17 часов в полицию поступило сообщение от жительницы Ичне, которая ехала за пределами населенного пункта на велосипеде вместе с 2 малолетними детьми. Во время движения по неосвещенному участку дороги все 3 упали с велосипеда. Вследствие этого девочка, ехавшая на багажнике, тяжело травмировалась. От полученных телесных повреждений ребенок умер в больнице.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и руководство Прилуцкого районного отдела полиции. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Больше деталей позже.