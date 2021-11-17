Нещасний випадок трапився 16 листопада. Матір та 2 дітей впали з велосипеда під час руху неосвітленою ділянкою дороги.

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У результаті падіння найбільше постраждала дівчинка, яка сиділа на багажнику. Від отриманих тілесних ушкоджень дитина померла в лікарні.

Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група та керівництво Прилуцького районного відділу поліції. Правоохоронці з'ясовують всі обставини нещасного випадку.



На місці події працюють правоохоронці / Фото Нацполіції

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Нещасні випадки на дорозі: останні новини

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Повний текст публікації Нацполіції у Чернігівській області у фейсбуці:

Поліція Чернігівщини розслідує обставини смертельного травмування малолітньої дитини на автодорозі поблизу Ічні. Поліцейські встановлюють обставини, за яких загинула малолітня дитина. Нині на місці працює слідчо-оперативна група Прилуцького районного відділу поліції.

Сьогодні о 17 годині до поліції надійшло повідомлення від мешканки Ічні, яка їхала поза межами населеного пункту на велосипеді разом із 2 малолітніми дітьми. Під час руху неосвітленою ділянкою дороги всі 3 впали з велосипеда. Внаслідок цього дівчинка, що їхала на багажнику, тяжко травмувалася. Від отриманих тілесних ушкоджень дитина померла в лікарні.

Нині на місці події працює слідчо-оперативна група та керівництво Прилуцького районного відділу поліції. Поліцейські встановлюють всі обставини події. Більше деталей згодом.