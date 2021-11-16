Спочатку обох навіть хотіли виписати з лікарні, але після обстеження це рішення довелося змінити. Такою інформацією поділилася заступниця міського голови Світлана Горбунова-Рубан.
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Дівчину залишили у лікарні
У Дар'ї – закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку та забій потилиці. Медики хотіли виписати її додому, але під час планового обстеження знайшли порушення між поверхнями суглобу. "Хотіли виписати їх додому, але коли на рентгені побачили підвивих, залишили дівчинку. Хай ще побуде в лікарні", – зазначила заступниця мера.
Діагноз хлопця не змінився
В Олександра діагностували забої та садна лівого передпліччя, забій правої легені. Крім цього, у нього – травма променевої кістки. Горбунова-Рубан пояснила, що у цій кістці є маленький відросток. Потрібно зафіксувати руку в правильному положенні – тоді він приросте й все буде гаразд.
ДТП на проспекті Науки у Харкові: основне
- Інцидент трапився ввечері 11 листопада. Водій автомобіля Toyota Land Cruise збив двох 13-річних дітей, які поверталися зі школи й переходили дорогу на "зебрі".
- Внаслідок зіткнення дівчинку відкинуло вбік, а хлопець потрапив під передній бампер. Підлітків госпіталізували з серйозними травмами – вони перебували у стані середньої тяжкості.
- Згодом у прокуратурі повідомили, що у крові водія виявили метадон. Через це йому "світить" позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортом до 8 років.
- Під час допитів підозрюваний пояснив, що "задивився у телефон". Водію 12 листопада обрали запобіжний захід у вигляді взяття під варту на 2 місяці.
- Водночас йому призначили заставу у розмірі лише 340 тисяч гривень. Правоохоронці вважають, що він може вийти й переховуватися. Тому просять збільшити її до 10 мільйонів.