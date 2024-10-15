"Зов души": путинисты подхватили одесский скандал вокруг фанатки "русского мира"

Вечером 7 октября в Одессе фанатка "русского мира" пыталась повесить российский флаг на Европейской площади. Конечно, этот факт не могли обойти российские пропагандисты.

В частности, путинистка Маргарита Симоньян очень обрадовалась такой новости и бросилась восхвалять женщину за якобы "мужество и смелость", сообщает 24 Канал. Она выдала, что "каждый должен запомнить ее фамилию".

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"Невероятно смелая женщина. Когда ее забрали, бешеная толпа уже кричала на нее. Посмотрите видео, как эта женщина пытается повесить наш флаг на постаменте, оставшемся от памятника Екатерине II в Одессе. Это был зов ее души", – сказала Симоньян.

Далее пропагандистка цинично заявила, что Одесса – это якобы "российский город". Более того ей, видимо, приснилось, что "она туда еще вернется", хотя все понимают, этого никогда не произойдет.

Российская пропагандистская машина мгновенно подхватывает такие истории и искажает факты. Таким образом оккупанты могут оправдываться, что хотят "освободить" Одессу, потому что одесситы якобы "ждут русский мир", потому что "ходят с флагами России по улицам города".

Что известно об инциденте

Фанатка "русского мира" пыталась повесить российский триколор. Для этого она поднялась на постамент, где раньше стоял монумент "Основателям Одессы", центральной фигурой которого была российская императрица Екатерина II, и пыталась закрепить флаг России на памятнике. Это произошло вечером 7 октября. Группа прохожих это заметила и помешала ее действиям.

В Главном управлении полиции в Одесской области отреагировали. Им удалось установить личность. Ею оказалась 43-летняя жительница Одессы. Ранее она уже привлекалась к ответственности за кражу, мелкое хулиганство и распитие спиртных напитков в общественном месте.

Сейчас с ней работают следователи и сотрудники СБУ. Флаг изъяли и добавили к материалам дела в качестве вещественного доказательства. Женщине грозит до 3 лет лишения свободы за оправдание вооруженной агрессии России против Украины.