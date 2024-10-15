Зокрема, путіністка Маргарита Симоньян дуже зраділа такій новині та кинулась вихваляти жінку за нібито "мужність і сміливість", повідомляє 24 Канал. Вона видала, що "кожен має запам'ятати її прізвище".

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"Неймовірно смілива жінка. Коли її забрали, шалений натовп вже кричав на неї. Подивіться відео, як ця жінка намагається почепити наш прапор на постаменті, що залишився від пам'ятника Катерині II в Одесі. Це був поклик її душі", – сказала Симоньян.

Далі пропагандистка цинічно заявила, що Одеса – це начебто "російське місто". Ба більше їй, мабуть, наснилось, що "вона туди ще повернеться", хоча усі розуміють, цього ніколи не станеться.

Російська пропагандистська машина миттєво підхоплює такі історії та спотворює факти. У такий спосіб окупанти можуть виправдовуватись, що хочуть "звільнити" Одесу, тому що одесити нібито "чекають на русскій мір", бо "ходять з прапорами Росії по вулицях міста".

Що відомо про інцидент

Фанатка "русского міра" намагалась повісити російський триколор. Для цього вона піднялася на постамент, де раніше стояв монумент "Засновникам Одеси", центральною фігурою якого була російська імператриця Катерина II, та намагалась закріпити прапор Росії на пам'ятнику. Це відбулося ввечері 7 жовтня. Група перехожих це помітила та завадила її діям.

У Головному управлінні поліції в Одеській області відреагували. Їм вдалося встановити особу. Нею виявилась 43-річна жителька Одеси. Раніше вона вже притягувалась до відповідальності за крадіжку, дрібне хуліганство та розпивання спиртних напоїв у громадському місці.

Зараз з нею працюють слідчі та співробітники СБУ. Прапор вилучили та додали до матеріалів справи як речовий доказ. Жінці загрожує до 3 років позбавлення волі за виправдовування збройної агресії Росії проти України.