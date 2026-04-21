На Волыни мать пыталась продать собственного ребенка за 25 тысяч долларов
- 39-летняя жительница Луцкого района пыталась продать своего шестилетнего сына за 25 тысяч долларов.
- Ей грозит до 15 лет лишения свободы по подозрению в торговле людьми.
Неработающая 39-летняя женщина хотела улучшить свое материальное положение и не придумала ничего лучше, чем продать сына. Правоохранители задержали ее во время передачи средств.
О попытке торговли людьми рассказала Национальная полиция.
Что известно о преступлении?
Правоохранители установили, что безработная 39-летняя жительница Луцкого района сама искала "покупателей", чтобы предложить им своего шестилетнего сына. Собственного ребенка она "оценила" в 25 тысяч долларов. Муж, которому она предложила приобрести ребенка, обратился в правоохранительные органы.
После развода злоумышленница жила с младшим сыном, в то время как двое старших детей, которым 13 и 16 лет, жили с отцом. Также стало известно, что женщина не впервые имеет проблемы с законом, ранее ее обвиняли в кражах.
В пятницу, 17 апреля, полиция задержала горе-мать в одном из заведений Луцка. Правоохранители сообщили женщине о подозрении по части 3 статьи 149 Уголовного кодекса Украины, в которой говорится о торговле людьми. Подозреваемой грозит до 15 лет лишения свободы. Сейчас она находится под стражей.
6-летний мальчик находится в безопасности. Он находится в детском приюте, ему оказывают необходимую помощь специалисты.
