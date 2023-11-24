Скелеты под одеялами: как русская мама три месяца жила с трупами своих детей

В Псковской области нашли троих мертвых детей, в том числе младенца. В убийстве подозревают их мать.

Женщина жила с трупами своих детей не один месяц. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Что известно об инциденте

В Псковской области мать три месяца жила с труппами троих своих детей. Тела двух малышей были в кроватках и покрыты одеялами. Третий ребенок был тоже укутан одеялом, однако он был в постели на даче.

Погибших детей нашла их бабушка. Она приехала погостить к своим внукам. В комнате женщина обнаружила скелет ее 4-летнего внука. Останки другого внука бабушка обнаружила на втором ярусе кровати. Погибшему малышу было около года.

34-летняя Дарья С. заявила своей матери-пенсионерке, что ее сыновья умерли во сне еще в августе с разницей в неделю. Убитая горем бабушка начала поиск других детей горе-матери.

Впоследствии бабушка на даче нашла мертвой свою третью, 8-летнюю внучку. Мать девочки снова заявила, что ее дочь почему-то умерла во сне и тоже в августе.

Мать из Пскова, убившая своих детей / Фото SHOT

В живых остались только двое детей подозреваемой в убийстве матери. Это 5-летняя дочь, переданная органам опеки. А также 12-летний сын-школьник, который в последнее время жил с бабушкой.

Как все могло быть на самом деле

Предварительно, в августе скончалась первая девочка. Мать взяла своих двух сыновей и дочь и переехала с ними на съемную квартиру к бойфренду в Великие Луки. Там и скончались двое мальчиков. Однако, очевидно, это никого не смутило.

Как накажут женщину

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Ее задержала полиция и выясняет, что произошло с детьми, от которых остались только скелеты.

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