Жінка жила з трупами своїх дітей не один місяць. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ.
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Що відомо про інцидент
У Псковській області мати три місяці жила з трупами трьох своїх дітей. Тіла двох малюків були у ліжечках та вкриті ковдрами. Третя дитина була теж укутана ковдрою, проте вона була у ліжку на дачі.
Загиблих дітей знайшла їхня бабуся. Вона приїхала погостювати до своїх внуків. У кімнаті жінка знайшла скелет її 4-річного онука. Останки іншого онука бабуся виявила на другому ярусі ліжка. Загиблому малюку було приблизно рік.
34-річна Дар'я С. заявила своїй матері-пенсіонерці, що її сини померли уві сні ще у серпні з різницею в тиждень. Вбита горем бабуся почала пошук інших дітей горе-матері.
Згодом бабуся на дачі знайшла мертвою свою третю, 8-річну онучку. Мати дівчинки знову заявила, що її донька чомусь померла уві сні і теж у серпні.
Мати із Пскова, що вбила своїх дітей / Фото SHOT
Живими залишилися лише двоє дітей підозрюваної у вбивстві матері. Це 5-річна донька, яку передали органам опіки. А також 12-річний син-школяр, який останнім часом жив із бабусею.
Як все могло бути насправді
Попередньо, у серпні померла перша дівчинка. Мати взяла своїх двох синів та доньку та переїхала з ними на орендовану квартиру до бойфренда у Великі Луки. Там і померли двоє хлопчиків. Проте, вочевидь, це нікого не збентежило.
Як покарають жінку
Проти жінки порушено кримінальну справу за статтею про вбивство. Її затримала поліція та з’ясовує, що сталося з дітьми, від яких залишилися лише скелети.
Не горе-матір’ю єдиною: чим ще дивує Росія
- Заклики до вбивства своїх же людей лунають від російських пропагандистів. Зокрема, Маргаріта Сімоньян запропонувала скинути ядерну бомбу на Сибір. Аргументувала вона свою пропозицію "чудовою перспективою" повернутись у 1990-ті, коли працювали хіба що стаціонарні телефони. На її думку, батькам не доведеться пояснювати дітям, чому в них немає сучасних гаджетів.
- Випустити людожерів на волю для Росії теж не проблема. Для того, аби відправити на війну проти України помилували чоловіка, що вбив якнайменше чотирьох людей.
- Влада Росії також помилувала сатаніста Ніколая Оголобяка, який здійснював ритуальні вбивства підлітків з канібалізмом. Відповідний указ про звільнення від ув'язнення підписав очільник Кремля Владімір Путін. Підставою для його помилування стала участь Оголобяка в так званій "спецоперації".