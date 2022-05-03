Женщина, которая под наркотиками въехала в Катедру в Тернополе, вышла из-под стражи

В канун Пасхи жительница Тернополя "влетела" на машине в Катедру. Сегодня Ирина Скрабут-Яворская заплатила залог, который ей определил суд, и вышла из-под стражи.

Залог составил почти 50 тысяч гривен. Информацию подтвердила спикер областной прокуратуры Леся Гурецкая.

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Въехавшая в Катедру в Тернополе водитель вышла из-под стражи

По словам Гурецкой, несмотря на то, что женщина вышла из-под стражи, она и дальше должна появляться на допросы. В период расследования Скрабут-Яворская сдала свой паспорт.

Содержание под стражей – это была мера пресечения на два месяца, которую избрал Тернопольский горрайонный суд. Через 60 дней его должны либо продолжить, либо начать рассмотрение дела,

– говорит судья-спикер Анна Мостецкая.

Адвокат подозреваемой Владимир Рубинский отказался предоставлять какие-либо комментарии по внесению залога. Также добавил, что это согласованная позиция с его подзащитной – Ириной Скрабут-Яворской.

Что известно о ДТП

23 апреля 2022 Ирина Яворская-Скрабут въехала в главный храм УГКЦ в Тернополе. На странице храма в фейсбуке отметили, что в результате аварии никто не пострадал. Машина сокрушила престол, плащаницу и икону святого Шарбеля. Пострадал и автомобиль женщины.

Правоохранители выяснили, что авария не была спланированной провокацией, поскольку экспертиза установила, что водитель была под действием наркотиков.

Во время судебного заседания 27 апреля она признала свою вину и попросила прощения у жителей города и прихожан храма. Тернополянка оплатит 17 тысяч гривен штрафа. Кроме того, на год лишена права водить автомобиль.

и попросила прощения у жителей города и прихожан храма. Тернополянка оплатит 17 тысяч гривен штрафа. Кроме того, на год лишена права водить автомобиль. Женщину приговорили к содержанию под стражей к 60 суткам с правом внесения залога – 49 620 гривен. 3 мая она уплатила его и вышла из-под стражи. Как сообщил ее адвокат, она возместит нанесенный церкви ущерб.

Водители инкриминируют 178 статью Уголовного кодекса Украины – повреждение религиозных построек или культовых домов.

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