Притворилась больной, чтобы вывезти сына в ЕС: во Франковске осудили мать
- Во Франковске осудили женщину, которая использовала поддельное медицинское заключение, чтобы вывезти сына из Украины.
- Она получила один год условного заключения.
В Ивано-Франковске суд приговорил женщину, которая незаконно вывезла своего сына в Евросоюз. Для этого она выдавала себя за человека, нуждающегося в сопровождении из-за болезни.
Женщина использовала поддельное медицинское заключение. Об этом говорится в приговоре Ивано-Франковского городского суда.
Смотрите также Мужчина пытался выехать за границу, замаскировавшись под бабушку
Как женщина вывезла военнообязанного сына из Украины?
Обвиняемая – пенсионерка из села Назирна Коломыйского района. Она купила фальшивые документы якобы от Снятинского медицинского центра, где было указано, что она имеет серьезное заболевание и не может самостоятельно перемещаться.
9 сентября 2023 года, зная, что ее сын подлежит мобилизации, женщина прибыла в пункт пропуска "Красноильск" и показала поддельные документы.
Она сообщила пограничникам, что ей нужно сопровождение сына из-за болезни.
Мать и сын пересекли границу, а на следующий день женщина вернулась в Украину через "Краковец" во Львовской области.
На суде она признала свою вину, ей дали один год условного заключения.
Также она обязана регистрироваться в органах пробации, сообщать об изменении места жительства или работы и не выезжать за границу без разрешения.
Кто может выезжать из Украины в марте?
- В марте в Украине действует военное положение и мобилизация, поэтому выезд за границу ограничен для мужчин призывного возраста.
- Даже те, кто имеет отсрочку, не всегда могут выезжать.
- Без ограничений границу могут пересекать: люди с инвалидностью, большинство женщин, родители более трех детей, мужчины старше 60 лет и юноши 18–22 лет, военнообязанные, сопровождающие больных родителей, близкие родственники погибших военных.
- Студенты-мужчины старше 23 лет даже с отсрочкой не могут выезжать без законных оснований.
- Женщинам почти всегда разрешен выезд, кроме госслужащих, если они не сопровождают ребенка.