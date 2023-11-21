В Подмосковье женщина облила работников Сбербанка зеленкой с криками "Слава Украине"

В России женщина с криками "Слава Украине!" облила зеленкой сотрудников "Сбербанка". Инцидент произошел в финучреждении Егорьевска.

Местные телеграмм-каналы распространили видео из банка, на котором можно увидеть, что женщина действует по собственной инициативе и, похоже, ей это нравится. Правда, без особого энтузиазма. В то же время, РосСМИ "разгоняют" теорию, которую за вдействованную женщине заплатили.

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Реальная цель женщины неизвестна. Возможно, таким образом, она пыталась выразить протест против путинского режима, ведь Сбербанк – это государственный банк России.

На кадрах слышно, как женщина сначала выкрикивает "Слава Украине", а затем лозунги "Азова" и призывает освободить украинских защитников. Затем достает зеленку и начинает обливать ею сотрудницу банка. На что последняя отреагировала истерическим криком.

Женщина облила зеленкой работников Сбербанка: видео

Женщину задержали

Через некоторое время сотрудники полиции задержали женщину. Она якобы заявила, что утром ей позвонил по телефону неизвестный и предложил деньги за "акцию с зеленкой".

В итоге на женщину составили протокол за мелкое хулиганство и отпустили.

В России недовольны режимом Путина

Любопытно, что недовольство в России московским имперским режимом растет. Так, 7 ноября в Москве супруги русских мобилизованных вышли на митинг, их собралось около 30 женщин. Они протестовали с требованием вернуть их мужчин домой. Более того, вроде бы должны быть и следующие акции протеста в около 20 регионах.