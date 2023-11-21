Місцеві телеграм-канали поширили відео з банку, на якому можна побачити, що жінка діє з власної ініціативи і схоже, що їй це подобається. Щоправда, без особливого ентузіазму. Водночас росЗМІ "розганяють" теорію, що за вдіяне жінці заплатили.
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Реальна мета жінки невідома. Можливо, таким чином вона намагалась висловити протест проти путінського режиму, адже Сбербанк – це державний банк Росії.
На кадрах чути, як жінка спершу вигукує "Слава Україні", а потім гасла "Азову" і закликає звільнити українських захисників. Потім дістає зеленку та починає обливати нею співробітницю банку. На що остання відреагувала істеричним криком.
Жінка облила зеленкою працівників Сбербанку: відео
Жінку затримали
За якийсь час співробітники поліції затримали жінку. Вона нібито заявила, що вранці їй зателефонував невідомий і запропонував гроші за "акцію із зеленкою".
У підсумку на жінку склали протокол за дрібне хуліганство і відпустили.
В Росії невдоволені режимом Путіна
Цікаво, що невдоволення в Росії московським імперським режимом зростає. Так, 7 листопада у Москві дружини російських мобілізованих вийшли на мітинг, їх зібралось близько 30 жінок. Вони протестували з вимогою повернути їхніх чоловіків додому. Ба більше, начебто мають бути і наступні акції протесту у близько 20 регіонах.