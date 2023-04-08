Детям 10 и 13 лет: неравнодушных просят помочь сиротам, мать которых погибла в лифте во Львове

Во Львове в одной из многоэтажек в лифте погибла 47-летняя женщина. Без мамы остались двое детей, нуждающихся в помощи.

Двое детей 10 и 13 лет остались сиротами. Потому неравнодушных просят приобщиться к помощи.

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Как помочь детям?

Вечером 8 апреля в 19.00 в часовне церкви Веры, Надежды, Любви во Львове состоится парастас за Ириной Семенюк, которая накануне погибла в лифте дома на улице Мазепы, 13а. 9 апреля в этой же часовне в 14.45 начнется чин похорон.

После гибели Ирины Семенюк, сиротами остались ее двое детей, поскольку покойная сама воспитывала их. Сейчас они находятся у соседки и подруги покойной Оксаны Шевчук. Женщина просит неравнодушных помочь детям.

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Трагедия во львовской многоэтажке

7 апреля около 12:00 в жилом доме по улице Гетьмана Ивана Мазепы, 13а в лифте нашли тело 47-летняя Ирины Семенюк. На место прибыли полиция, спасатели и медики.

Обстоятельства трагедии доподлинно неизвестны. Одни свидетели утверждают, что лифт упал, в результате чего женщина умерла, а другие говорят, что падения лифта не было. Однако во Львовском городском совете сообщили, что тело обнаружили на 6-м этаже, на котором и жила покойная.

В то же время работник "Львовсвета" рассказал, что внутренняя дверь лифта была открыта, когда он прибыл на вызов. Он нажал кнопку, чтобы вызвать лифт, но тот не сдвинулся с места. Затем мужчина открыл дверь в шахту, тогда он увидел, что кабина "зависла" где-то на шестом этаже.

Все детали трагедии устанавливают.