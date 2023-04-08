Двоє дітей віком 10 та 13 років залишилися сиротами. Тому небайдужих просять долучитися до допомоги.

Варте уваги В автобусі, який потрапив у аварію в Молдові, було 19 українців: є постраждалі

Як допомогти дітям?

Увечері 8 квітня о 19:00 у каплиці церкви Віри, Надії, Любові у Львові відбудеться парастас за Іриною Семенюк, яка напередодні загинула у ліфті будинку на вулиці Мазепи, 13а. 9 квітня у цій же каплиці о 14:45 почнеться чин похорону.

Після загибелі Ірини Семенюк, сиротами залишилися її двоє діток, оскільки покійна сама виховувала їх. Зараз вони перебувають у сусідки та подруги покійної Оксани Шевчук. Жінка просить небайдужих допомогти дітям.

Кошти для допомогти дітям ви можете переказати на картку 5457 0822 7405 6436 (Оксана Шевчук).

Трагедія у львівській багатоповерхівці

7 квітня близько 12:00 у житловому будинку на вулиці Гетьмана Івана Мазепи, 13а у ліфті знайшли тіло 47-річна Ірини Семенюк. На місце прибули поліція, рятувальники та медики.

Обставини трагедії достеменно невідомі. Одні свідки стверджують, що ліфт упав, унаслідок чого жінка й померла, а інші кажуть, що падіння ліфту не було. Однак у Львівській міській раді повідомили, що тіло виявили на 6-му поверсі, на якому власне й мешкала покійна.

Водночас працівник "Львівсвітло" розповів, що внутрішні двері ліфта були відчинені, коли він прибув на виклик. Він натиснув на кнопку, аби викликати ліфт, але той не зрушив з місця. Потім чоловік відкрив двері у шахту, тоді він побачив, що кабіна "зависла" десь на шостому поверсі.

Наразі всі деталі трагедії встановлюють.