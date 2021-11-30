Закрыла сына своим телом: во время шторма в Турции мать спасла ребенка ценой своей жизни

По состоянию на 30 ноября количество погибших в результате шторма в Турции возросло до 6 человек. По данным СМИ, среди погибших есть иностранец.

Стихийное бедствие унесло жизни двух женщин в стамбульских районах. Речь идет об Эсеньюрте и Султангаге. В северной провинции Зонгулдак из-за падения стены дома погиб строитель.

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Также жертвой непогоды в Коджаэле стал мужчина, который пытался закрепить крышу своего дома. Ветер его уносил.

Среди погибших также женщина, пытавшаяся оградить сына от падения крыши в Эсеньюрте,

– говорится в сообщении.

Женщина закрыла своим телом сына. Малыш выжил. В настоящее время он находится в больнице.

Из-за мощного шторма приостановили обучение в школах 11 провинций и Стамбуле.

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Ненастье разыгралось 29 ноября в Стамбуле. Жуткий ветер валил дома и переворачивал автомобили.

Сначала приостановили движение судов из пролива Босфор, затем начали перенаправлять самолеты.

Мощный ветер на побережье Стамбула образовал большие волны. Как следствие, были повреждены лодки, пришвартованные у причалов в Малтепе и Пендике.

Ближе к вечеру непогода усилилась.

Сначала сообщалось о 5 погибших.

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