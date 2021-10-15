Женщине стало плохо: в Карпатах спасатели вторые сутки ищут туристку в горах
Источник:"Общественное"
В Карпатах в районе горы Поп Иван, на Раховщине, стало плохо туристке. Спасатели уже двое суток пытаются найти женщину.
Сообщение, что женщине стало плохо, поступило еще 13 октября примерно в 5 часов утра. Об этом в комментарии рассказала пресс-секретарь ГСЧС Закарпатья Наталья Батыр.
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В Карпатах потерялась женщина, которой стало плохо
Женщине стало плохо во время прохождения туристического маршрута в районе горы Поп Иван Раховского района.
Спасателям сообщили, что у женщины ухудшилось самочувствие и она нуждается в помощи.
По состоянию на 12:00 15 октября, поиски туристки продолжаются,
– заявила Наталья Батыр.
Пресс-секретарь сообщила, что ни личность женщины, ни место ее пребывания пока не установили.
Коротко о других печальных случаях в Карпатах
- 12 октября нашелся человек, которого спасатели 2 суток искали, прочесывая леса Закарпатья. Он потерялся в лесу вблизи села Лопухов Тячевского района. Вечером 12 октября он сам пришел домой. По данным спасателей, состояние здоровья мужчины удовлетворительное, он отказался от медицинской помощи.
- 3 октября в Карпатах получил травму турист из Киева, катаясь на квадроцикле на горе Васкул. Техника перевернулась, поэтому без помощи спасателей он обойтись не смог.
- 23 сентября спуск с заснеженной Говерлы завершился инцидентом – одна из женщин получила травму. Женщина травмировала ногу, поэтому самостоятельно спуститься не могла. Через полтора часа спасатели прибыли к потерпевшей и снесли ее вниз на специальных носилках.