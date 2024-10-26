"Услышали чудом": в Днепре из-под завалов дома спасли женщину

В Днепре из-под завалов поврежденного дома ночью чрезвычайники спасли женщину. В ходе спасательной операции применили "минуту тишины", именно так удалось услышать потерпевшую.

Об этом рассказал заместитель начальника по реагированию на чрезвычайные ситуации ГСЧС Днепропетровщины Сергей Коринный.

Смотрите также Ракетные удары по Днепру: кадры спасения женщины из-под завалов

Действительно чудом. Мы применили "минуту тишины". Она как раз дала положительный результат: мы услышали звуки похлопываниями по металлическому предмету и определили основное место для разбора завала,

- отметил он.

Чтобы освободить пострадавшую спасатели около часа разбирали завалы.

По словам спасателя, женщина была прижата к матрасу кровати, голова была прижата металлическим элементом, и только потому, что матрас мягкий, голова выдержала.

"Видели только одну руку, общались с ней, и потихоньку пошли, пошли, и достали ее", - говорит чрезвычайник.

Сейчас продолжается поисково-спасательная операция.

"Мы точно не знаем количество людей, от жителей информация разная. Поэтому операция продолжается", - отметил Сергей Коренной.

Количество пострадавших возросло

По данным ГСЧС, в результате российских обстрелов Днепра погибли 4 человека. Их тела из-под завала деблокировали спасатели. В общем, ранения получили 21 человек.

Чрезвычайники спасли 2 человека, в частности одного ребенка.

Враг атаковал Днепр ракетами около 23:00 25 октября. Прозвучали три взрыва. В результате удара есть разрушения сразу на нескольких локациях. Уничтожены жилая двухэтажка и гараж. Повреждены 13 многоквартирных и 2 частных дома, 30 авто. Изуродованы корпуса больницы.