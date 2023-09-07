Планируют ли в Украине расширять перечень специальностей военнообязанных женщин

С 1 октября 2023 года женщины, имеющие медицинское или фармацевтическое образование, должны становиться на военный учет. Они получают статус военнообязанных, что ограничивает их возможности уезжать за границу.

Член парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, представитель президента в Раде Федор Вениславский рассказал, что будет с перечнем специальностей военнообязанных женщин. В комментарии он объяснил, планируют ли его расширять.

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Что будет с перечнем специальностей

Расширять перечень специальностей у женщин, которые должны обязательно становиться на учет, пока не планируется,

– отметил Вениславский.

Он, собственно, напомнил о внесенных изменениях в 1 статью Закона о мобилизационной подготовке и мобилизации. Они предполагают, что на военный учет должны стать женщины, у которых медицинское и фармацевтическое образование.

"Если они будут стоять на учете, то они приобретают статус военнообязанных. А военнообязанные выезжают за границу в том порядке, который установлен для военнообязанных. То есть если будут отдельные какие-то документы, дающие право на временный выезд – тогда да, они смогут уехать. Если нет – тогда они также, как и мужчины, будут ограничены в праве выезда", – пояснил он.

Вениславский добавил, что другие женщины, у которых военно-учетные специальности, родственные военному делу, тоже с 1 октября могут становиться на военный учет. Но могут делать это добровольно.

В Минобороны анонсировали важные изменения

Новый министр обороны Украины Рустем Умеров выступал 7 сентября на заседании Верховной Рады. Он подчеркнул, что аббревиатура "ВВК" в ее нынешнем виде должна уйти в небытие. Зато он хочет цифровизировать все возможные процессы, которые бы минимизировали риски коррупции внутри страны.

Все, что можно, должны оцифровать. Информация о воине должна быть в диджитале: электронный военный билет, цифровизация ВВК и госпиталей, электронный журнал, отчет для военных,

– сказал он.

Кроме того, Умеров стремится внедрить также единый реестр призывников. По его словам, это будет способствовать минимизации неправомерной выгоды в военной сфере.