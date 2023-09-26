Смогут ли женщины-медики на воинском учете уехать за границу: в Минздраве ответили

Женщины-медики и женщины-фармацевты с 1 октября должны стать на воинский учет. Теперь украинок, которые выбрали эти профессии, интересует, смогут ли они выехать за границу.

В Минздраве дали однозначный ответ на этот вопрос. Да, женщины смогут выехать за границу.

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Женщины-медики и женщины-фармацевты могут беспрепятственно уезжать за границу. С 1 октября 2023 года никаких изменений в условиях выезда за границу для женщин не будет,

– говорится в сообщении.

В Минздраве отметили, что в настоящее время ограничения действуют для:

некоторых категорий государственных служащих;

людей, занимающих определенные должности.

Что говорят в ГПСУ

Андрей Демченко – спикер ГПСУ – заявил, что женщины смогут свободно выехать за границу. Ограничения выезда касаются только мужчин.

"И на данный момент, и раньше женщины состояли на воинском учете. Их взятие на воинский учет (те изменения, которые вносятся в отношении женщин) никак не повлияет на правила пересечения границы. Ограничения в отношении женщин на данный момент не действуют", – подчеркнул Демченко.

На воинский учет должны стать женщины, которые: