Женщины, не переживайте, – Резников об изменениях в законе о воинском учете
Источник:24 канал
Инициативу о расширении перечня профессий, который обязывает женщин в Украине встать на воинский учет, приняли неоднозначно. Поэтому Минобороны по поручению президента Владимира Зеленского уже провело соответствующую работу.
Как пояснил министр обороны Алексей Резников во время часа вопросов к правительству, изменения предусматривают уменьшение количества профессий, работницы которых являются военнообязанными.
Важно Как встать на воинский учет: пошаговая инструкция для женщин от Минобороны
По словам министра, большой резонанс в обществе вызвало именно количество профессий, а также возможные штрафы.
Я хочу всех успокоить: никаких штрафов сегодня никто не будет платить. Уже изменен приказ об уменьшении количества профессий, которые нужны сейчас для развития ВСУ,
– подчеркнул Резников.
Ранее в Минобороны рассказали, что сократили перечень профессий до 14 специальностей и 6 профессий, получение которых предусматривает постановку на воинский учет.
"Указанные специальности и профессии родственны около 100 военно-учетным специальностям. Ранее говорилось о 35 профессиональных направлениях, которые объединяли более 200 специальностей", – отметили в оборонном ведомстве.
Министерство обороны Украины уже направило измененную редакцию закона на согласование в:
- Министерства внутренних дел Украины,
- Службы безопасности Украины,
- Службы внешней разведки Украины.
Воинский учет для женщин: главное
- В декабре вступил в силу перечень специальностей и профессий, родственных соответствующим военно-учетным специальностям, после получения которых женщин берут на учет военнообязанных.
- 23 декабря на сайте президента Украины зарегистрировали электронную петицию с требованием отменить приказ Министерства обороны о необходимости военного учета для женщин. Уже 27 декабря петиция набрала более 25,6 тысячи подписей.
- Владимир Зеленский отреагировал на петицию и просил министра обороны Алексея Резникова сократить перечень профессий.
Что предусматривает воинский учет для женщин: смотрите видео