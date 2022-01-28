Женщины, не переживайте, – Резников об изменениях в законе о воинском учете

Инициативу о расширении перечня профессий, который обязывает женщин в Украине встать на воинский учет, приняли неоднозначно. Поэтому Минобороны по поручению президента Владимира Зеленского уже провело соответствующую работу.

Как пояснил министр обороны Алексей Резников во время часа вопросов к правительству, изменения предусматривают уменьшение количества профессий, работницы которых являются военнообязанными.

Важно Как встать на воинский учет: пошаговая инструкция для женщин от Минобороны

По словам министра, большой резонанс в обществе вызвало именно количество профессий, а также возможные штрафы.

Я хочу всех успокоить: никаких штрафов сегодня никто не будет платить. Уже изменен приказ об уменьшении количества профессий, которые нужны сейчас для развития ВСУ,

– подчеркнул Резников.

Ранее в Минобороны рассказали, что сократили перечень профессий до 14 специальностей и 6 профессий, получение которых предусматривает постановку на воинский учет.

"Указанные специальности и профессии родственны около 100 военно-учетным специальностям. Ранее говорилось о 35 профессиональных направлениях, которые объединяли более 200 специальностей", – отметили в оборонном ведомстве.

Министерство обороны Украины уже направило измененную редакцию закона на согласование в:

Министерства внутренних дел Украины,

Службы безопасности Украины,

Службы внешней разведки Украины.

Воинский учет для женщин: главное

В декабре вступил в силу перечень специальностей и профессий, родственных соответствующим военно-учетным специальностям, после получения которых женщин берут на учет военнообязанных.

23 декабря на сайте президента Украины зарегистрировали электронную петицию с требованием отменить приказ Министерства обороны о необходимости военного учета для женщин. Уже 27 декабря петиция набрала более 25,6 тысячи подписей.

Владимир Зеленский отреагировал на петицию и просил министра обороны Алексея Резникова сократить перечень профессий.

Что предусматривает воинский учет для женщин: смотрите видео

Воинский учет – это не то же, что военная служба. Ведь военная служба для женщин остается добровольной.