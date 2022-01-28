Як пояснив міністр оборони Олексій Резніков під час години запитань до уряду, зміни передбачають зменшення кількості професій, працівниці яких є військовозобов'язаними.

Важливо Як стати на військовий облік: покрокова інструкція для жінок від Міноборони

За словами міністра, великий резонанс у суспільстві викликала саме кількість професій, а також можливі штрафи.

Я хочу всіх заспокоїти: ніяких штрафів сьогодні ніхто не буде сплачувати. Вже змінено наказ про зменшення кількості професій, які потрібні зараз для розвитку ЗСУ,

– наголосив Резніков.

Раніше у Міноборони розповіли, що скоротили перелік професій до 14 спеціальностей та 6 професій, здобуття та отримання яких передбачає постановку на військовий облік.

"Зазначені спеціальності та професії споріднені з близько 100 військово-обліковими спеціальностями. Раніше мовилося про 35 фахових напрямків, що об'єднував понад 200 спеціальностей", – зазначили в оборонному відомстві.

Міністерство оборони України вже надіслало змінену редакцію закону на погодження до:

Міністерства внутрішніх справ України,

Служби безпеки України,

Служби зовнішньої розвідки України.

Військовий облік для жінок: головне

У грудні набув чинності перелік спеціальностей та професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після здобуття яких жінок беруть на облік військовозобов’язаних.

23 грудня на сайті президента України зареєстрували електронну петицію з вимогою скасувати наказ Міністерства оборони про необхідність військового обліку для жінок. Уже 27 грудня петиція набрала понад 25,6 тисячі підписів.

Володимир Зеленський відреагував на петицію та просив міністра оборони Олексія Резнікова скоротити перелік професій.

Зверніть увагу! Військовий облік – це не те саме, що військова служба. Адже військова служба для жінок залишається добровільною.

Що передбачає військовий облік для жінок: дивіться відео