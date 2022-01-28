Як пояснив міністр оборони Олексій Резніков під час години запитань до уряду, зміни передбачають зменшення кількості професій, працівниці яких є військовозобов'язаними.
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За словами міністра, великий резонанс у суспільстві викликала саме кількість професій, а також можливі штрафи.
Я хочу всіх заспокоїти: ніяких штрафів сьогодні ніхто не буде сплачувати. Вже змінено наказ про зменшення кількості професій, які потрібні зараз для розвитку ЗСУ,
– наголосив Резніков.
Раніше у Міноборони розповіли, що скоротили перелік професій до 14 спеціальностей та 6 професій, здобуття та отримання яких передбачає постановку на військовий облік.
"Зазначені спеціальності та професії споріднені з близько 100 військово-обліковими спеціальностями. Раніше мовилося про 35 фахових напрямків, що об'єднував понад 200 спеціальностей", – зазначили в оборонному відомстві.
Міністерство оборони України вже надіслало змінену редакцію закону на погодження до:
- Міністерства внутрішніх справ України,
- Служби безпеки України,
- Служби зовнішньої розвідки України.
Військовий облік для жінок: головне
- У грудні набув чинності перелік спеціальностей та професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після здобуття яких жінок беруть на облік військовозобов’язаних.
- 23 грудня на сайті президента України зареєстрували електронну петицію з вимогою скасувати наказ Міністерства оборони про необхідність військового обліку для жінок. Уже 27 грудня петиція набрала понад 25,6 тисячі підписів.
- Володимир Зеленський відреагував на петицію та просив міністра оборони Олексія Резнікова скоротити перелік професій.
Що передбачає військовий облік для жінок: дивіться відео