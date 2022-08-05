Залужный поблагодарил женщин, которые служат в ВСУ, и показал щемящее видео с защитницей

В украинской армии служат не только мужчины. Женщины также берут в руки оружие и выполняют сложные задачи.

Главнокомандующий Валерий Залужный рассказал, что вклад каждой женщины сложно даже оценить. Ведь в ВСУ их тысячи.

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Залужный выразил уважение женщинам в ВСУ

Главнокомандующий опубликовал щемящее видео о женщинах в ВСУ. На нем они рассказывают об переживших опасных и сложных моментах войны. Наши женщины-воины кажутся настоящими амазонками. Их отвагой можно только восхищаться и даже завидовать.

Тысячи женщин, которые сегодня служат и работают в Вооруженных Силах Украины, вносят неоценимый вклад в защиту нашего государства. Уважение и благодарность каждой из них,

– поделился Залужный.

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Военный учет и мобилизация женщин в Украине

С 1 октября 2022 года женщин, имеющих определенные специальности и/или профессии, будут брать на воинский учет военнообязанных. Это вызвало волну беспокойства у общества. Генштаб же уточнял, что женщины будут становиться на учет только по своему согласию.

При этом кого именно будут мобилизовать в первую очередь среди военнообязанных женщин неизвестно. Это будет зависеть от разных факторов. В частности, мобилизационной задачи Генштаба для каждого региона, для военкоматов и от того, какие специалисты необходимы армии. Однако женщина может получить отсрочку от мобилизации на тех же основаниях, что и военнообязанные мужчины.

Также военнообязанным женщинам выезд за пределы Украины могут ограничить. Вероятно, что выехать могут только те категории женщин, которые не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации.

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