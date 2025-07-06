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24 Канал Новости Украины Их уже 15: Укрзализныця расширяет перечень поездов с женскими купе
6 июля, 15:55
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Их уже 15: Укрзализныця расширяет перечень поездов с женскими купе

Анастасия Колесникова
Основні тези
  • Укрзализныця добавила женские купе в поезда № 38/37 Киев – Запорожье, № 98/97 Ковель – Киев, и № 22/21 Львов – Харьков с 25 июля.
  • Женские купе доступны только для женщин или женщин с детьми до 5 лет и уже есть в составе 15 поездов.

Укрзализныця масштабирует проект женских купе. Добавлено еще 3 поезда, в которых будут курсировать такие вагоны.

Во всех трех поездах женские купе будут в вагоне № 5, первые рейсы – уже с 25 июля, передает 24 Канал со ссылкой на Укрзализныцю.

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В каких поездах появятся женские купе

Новые поезда с женскими купе:

  • № 38/37 Киев – Запорожье;
  • № 98/97 Ковель – Киев;
  • № 22/21 Львов – Харьков;

В такие купе допускаются только женщины или женщины с детьми до 5 лет включительно. По стоимости они не отличаются от обычных купе.

Женские купе уже доступны в составе 15 поездов уже доступны в составе 15 поездов. Остальные 12 – это:

- № 1/2 Харьков - Ворохта
- № 3/4 Запорожье - Ужгород
- № 5/6 Запорожье - Ясиня
- № 15/16 Харьков - Ясиня
- № 17/18 Харьков - Мукачево (Ужгород)
- № 26/25 Одесса - Ясиня
- № 29/30 Киев - Ужгород
- № 41/42 Днепр - Трускавец
- № 43/44 Черкассы - Ивано-Франковск
- № 75/76 Киев - Кривой Рог
- № 81/82 Киев - Чоп (Ужгород)
- № 95/96 Киев - Рахов

Справка: Выбирая купе, обращайте внимание на отметку "Женское купе" при оформлении билета в приложении или на сайте.