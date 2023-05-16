Жену Шредера уволили после празднования 9 мая в посольстве России в Берлине

Жена бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера Со Йон Ким-Шредер потеряла работу в компании NRW.Global Business после того, как вместе с мужем посетила торжественный прием, организованный 9 мая посольством России.

16 мая компания NRW.Global Business, где работала Шредер-Ким, заявила, что прекращает с ней трудовые отношения.

Смотрите также Прикрывали зад Путина: в ГУР объяснили визит иностранных лидеров на парад в Москве

Шредер-Ким немедленно уволен с должности, ее трудовые отношения с NRW.Global Business будут прекращены без предварительного уведомления,

– отметила пресс-секретарь земельного министра экономики Северного Рейна – Вестфалии Мона Нойбаур.

Шредер-Ким занимала в NRW.Global Business должность представителя в Южной Корее. Ранее компания неоднократно указывала, что ее представители "не должны высказываться по политически чувствительным темам, в частности, относительно захватнической войны России против Украины".

Что известно о позиции бывшего канцлера Германии