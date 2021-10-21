Жертвы и десятки пострадавших: в Китае взорвался ресторан – жуткое видео
Источник:CGTN
В китайском городе Шэньян взорвался ресторан. В результате 3 человека погибли, а еще более 30 человек получили ранения.
К спасению пострадавших привлекли более 100 спасателей и пожарных. На месте трагедии работают правоохранители.
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Причины взрыва устанавливают
Мощный взрыв разрушил трехэтажный ресторан. Очевидцам удалось заснять момент взрыва и его последствия.
Взрыв ресторана в Китае: жуткое видео
Всех пострадавших госпитализировали. Правоохранители, прибывшие на место, где еще утром был ресторан, пытаются установить причину взрыва. В ресторане на днях газовая служба проводила ремонтные работы. Следователи устанавливают, связано ли это как-то с трагедией.
Компания, которая проводила ремонт, направила своих работников для сотрудничества со следствием. Позже обещают сделать официальное заявление по результатам расследования.
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