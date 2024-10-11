Сентябрь был месяцем с наибольшим количеством жертв среди гражданских в Украине в 2024 году, – ООН

В сентябре этого года в Украине погибли по меньшей мере 208 мирных жителей. Он стал месяцем с наибольшим количеством жертв среди гражданского населения в 2024 году.

Такие данные указали в докладе Мониторинговой миссии ООН.

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Жертвы среди мирных жителей Украины в сентябре 2024 года

В докладе говорится, что 46% погибших были люди старше 60 лет. Также указывается, что 9 детей погибли, 76 получили ранения.

В течение последнего месяца количество жертв среди гражданского населения растет уже третий месяц подряд, превышая показатели всех других месяцев с октября 2022 года,

– заявила глава ММПЧУ Даниэль Белль.

Указывается также, что в сентябре 1 220 гражданских получили ранения. При этом тенденция на увеличение количества жертв среди гражданских была замечена мониторингом еще в июле.

Согласно докладу, по меньшей мере 30 атак повредили или разрушили объекты энергетической инфраструктуры: 25 на подконтрольных Украине территориях и 5 на оккупированных Россией.

Там добавили, что атаки с БпЛА вблизи линии фронта вызвали значительную часть потерь. В частности, на контролируемой Украиной части Херсонской области от таких атак пострадала половина гражданского населения.

Напомним, что 30 сентября издание АрмияInform сообщило, что сентябрь 2024 года стал первым месяцем с ежедневными атаками вражеских "Шахедов".